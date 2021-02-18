Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara'da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinin ardından yaşanan tartışmaların anlamsızlığına dikkat çekti. Ülkemizi yasa boğan haberin ardından neden milli yas ilan edilmediğini soran Örnekbaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Lanet terör örgütü PKK ocağımıza ateş düşürmüştür. Gara’da 13 vatandaşımız bu hain el tarafından şehit edilmiştir. Bugüne kadar, yaptığı operasyonları başarıyla yürüten, bu konuda dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin, neden böyle bir sonuçla karşılaşmıştır. Bu durumun sebebini öğrenmek istiyoruz. Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için 'esir' kelimesini kullanmıştır. Bu durum anlaşılır değildir. Terörle mücadele eden bir ülkeyi yöneten anlayışın sahip olduğu dil ve tavır doğru değildir” dedi.

“NEYİN HESABINI YAPIYORSUNUZ?”

Örnekbaş açıklamasının devamında ayrıca, “Milletimizin canı yanarken Genel Başkanımız Sayın Meral Akşner’in sorduğu soruyu yeniden tekrar etmek istiyoruz. Milli bir meselede, milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsunuz? Rengini, şehitlerimizin, o kahramanlarımızın kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı, yarıya indirmemekle, neyin hesabını yapıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.