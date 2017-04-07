Haber: Esra ÖZTÜRK

Polis teşkilatının 172’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan MÜSİA Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, şunları söyledi; “1845 yılında ‘Polis Nizamnamesi’ ile kurulan Türk Polis Teşkilatımız, 172 yıldır vatandaşlarımızın esenliği ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin mesai yapmaktadır.

Kurulduğu tarihten bugüne kadar suçluların yakalanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması görevlerinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması için de üstün bir görev anlayışı ile çalışan polislerimiz, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek kendilerini sürekli olarak geliştirmekte, bilgi ve beceri ile donanmış olarak görevlerini ifa etmektedirler. 172 yıl boyunca kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Emniyet Teşkilatımızın, hizmetlerini başarıyla sürdüreceği daha nice yıllarda; değişim ve gelişime açık, altyapısını güçlendiren, hizmetlerinde çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanan bir yapıyla halkına hizmet edeceğine olan inancımız tamdır. Türk Polis Teşkilatımız nice 100 yıllar daha görecektir. Vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü ve güler yüzlü bir tutuma sahip olması sebebiyle diğer ülkelerin polis teşkilatlarına göre ayrı bir kıymeti olan Türk Polis Teşkilatımız, dünyanın çeşitli bölgelerinde eğitim ve güvenlik anlamında önemli görevler üstlenmekte, vatandaşlarımızla el ele vermek suretiyle toplumda huzur ve barış ortamını tesis ederek, devletimiz ve milletimiz arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Polis Teşkilatımızın Polis Haftası’nı tebrik ediyor, vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda ederek şehadet mertebesine erişen tüm güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve halen görev başında olan personelimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”