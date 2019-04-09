Nice 174 yıllara

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaz kış, yağmur çamur, gece gündüz, sıcak soğuk demeden Bolu halkının can ve mal güvenliğini 24 saat boyunca korumak amacıyla görev başında olan polis teşkilatı 174’ncü kuruluş yıldönümü kutluyor.

Her daim haklının yanında haksızında karşında dimdik ayakta duran ve vatan bayrak, toprak uğruna şehit düşen ve gazi olan polislerimizin 174’ncü yılı kutlu olsun. Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, tüm Bolu halkını törenlere davet ederken, törenler saat 10.00’da Atatürk Anıtına teşkilatın çelenginin sunulmasının ardından saat 12.00’de öğle namazı öncesi Yıldırım Beyazıt Camiinde Mevlid-i Şerif okutulacak. Saat 16.00’da da Atatürk Stadında Polis mensupları ile basın mensupları arasında futbol müsabakası gerçekleştirilecek.