Nice Yıllara

Kalemimizi de asla satmadık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, dediği gibi; “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” sözünden çıkmadık. Bu gün iki anlamlı olayı bir arada yaşamının mutluluğu içerisindeyiz. Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yılında çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Dünyanın hiç ülkesinde böylesine güzel ve böylesine anlamlı bir bayram kutlanmazken, 99 yıldır bu coşkuyu ilk gün ki heyecanla kutluyoruz.

Gazetemiz Olay Gündem 23 Nisan 2001 tarihinde ilimizde yayın hayatına başlamış 18 yıldır iki güzel olayı birlikte yaşamaktan onur ve gurur duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazetemizin kuruluşunun 18. yılı hepimize kutlu olsun. Nice bayramlar ve nice yayın hayatı hepimizi olmasını diliyoruz. Biz, Bolu için kurulduk, Bolu için çalışmaya devam edeceğiz.

En büyük güç kaynağımız, siz saygıdeğer okurlarımızdan aldığımız destektir.

OLAY GÜNDEM GAZETESİ YAZI İŞLERİ AİLESİ

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 11:32