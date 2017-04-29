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29 Nisan 2017 Cumartesi
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    • NİKAH CÜZDANLARINI ADALET BAKANI VERDİ

    Bolu’da bir otelde düzenlenen törenle hayatlarını birleştiren HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın oğlu Ömer Yılmaz ile Ecem Eser’in düğün töreninde çiftlerin evlilik cüzdanlarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi.

    29 Nisan 2017 Cumartesi 22:55
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    NİKAH CÜZDANLARINI ADALET BAKANI VERDİ

    Haber : FARUK ÇİDEM

    Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın oğlu Ömer Yılmaz Bolu’da bir otelde düzenlenen törende Ecem Eser ile hayatlarını birleştirdi. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ve yüksek yargıdan çok sayıda misafirin katıldığı düğün töreninde çiftlerin evlilik cüzdanlarını oğlan tarafı olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi. Ömer ve Ecem çiftini tebrik eden Bozdağ, evlilik cüzdanını çifte vermeden önce tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

    “Ne diyordu sayın cumhurbaşkanımız. Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Beş olur Allah kerim olur. Biz diyoruz ki, bir olup garip olmasın. İki olup rakip de olmasın. Denge olsun. Bereket olsun. Allah da onları her daim korusun. Her muratlarını onlara helalinden bol bol versin diyorum. Rabbim inşallah sizlere arzu ettiğiniz hayırlı evlatları nasip eder. Buradan bir de ailelere söylemek lazım. Ben burada oğlan tarafını temsil ediyorum. Mehmet bey bizim kardeşimiz arkadaşımız çok değerli bir dost. Eminim ki kızımızın ailesi de çok değerli dostlar çok değerli insanlar. Ben diyorum ki bu değerli aile bugün mutluluğu paylaşıyor. Ama kız tarafı biraz üzgün olur. Bizim Yozgat’ta bir hadise var. Onu anlatıp cüzdanı öyle takdim edeceğim. Bizim Yozgat’ta derler ki, kız tarafı fazla üzülmesin. Oğlan tarafı da fazla sevinmesin. Çünkü kızımız oluyor diye seviniyor onlar fazlaca. Kız evden gider ama ağlan elden gider derler. Oğlan inşallah elden gitmez. Bu cüzdanı birlikte saklamanız ve hukukunu daima ölene kadar birlikte korumanız dileğiyle ikinize beraber takdim ediyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Otelde, Düzenlenen, Törenle, Hayatlarını

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