Nikah törenlerine koronavirüs ayarı

Haber: BMA

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsle mücadeleye devam eden Seben Belediyesi’nde Başkan Fatih Kavak yeni uygulamaya konan tedbiri açıkladı. Başkan Fatih Kavak yaptığı açıklamada düğün salonlarındaki nikah işlemlerinin durdurulduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında Fatih Kavak, “Bilindiği üzere, Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘pandemi’ olarak nitelendirilen Koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler almaya devam etmekteyiz. Seben Belediyesi Evlendirme Memurluğu olarak Nikah işlemleri Geçici bir süre Düğün Salonlarında durdurulmuştur. Alınan tedbirler doğrultusunda Evlendirme Memurluğumuz titizlikle sizlere hizmet etmeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

NİKAHLAR TÖRENSİZ VE İKİ ŞAHİT EŞLİĞİNDE

Uygulamayla ilgili detayları da açıklayan Fatih Kavak şunları söyledi: “Nikahlar törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılacaktır. Son yurtdışı ziyareti 15 günden önce olanlara nikah günü verilmeyecektir. İptal değişiklik ve askıya alma talepleri için evlendirme memurluğumuza müracaat edilmesi gerekmektedir. Nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere yeni tarih verme konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.”