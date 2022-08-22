Nilüferlere dokunana büyük ceza

Abant, Gölcük ve Yedigöller'de bulunan göllerdeki endemik tür olan nilüfer çiçeklerini koparanlara 109 bin Türk Lirası cezai işlem uygulanacak.

Nilüferlere dokunana büyük ceza

Özellikle hafta sonları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı’nda bulunan endemik türdeki nilüferler, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Milli parklara ve tabiat parkına bir başka güzellik katan endemik türdeki pembe, sarı ve beyaz nilüferleri koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor.

Gölcük, Yedigöller ve Abant’ta bulunan nilüferler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor.

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