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Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayan İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmında bulunan “Gerede Hükümet Konağı” bölümündeki 80.000 TL. ödeneğin Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talebi görüşüldü. Talep incelenmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Merkez İlçe Yeniköy köyüne içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor da bu toplantıda görüşüldü. söz konusu tahsisin uygun olduğu belirtilen raporun kabul edilmesi ile toplantı sona erdi.