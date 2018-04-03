Haber: Aysun Beykoz

Nisan ayı içerisinde ziyaretçilerine birbirinden güzel sürprizler yapmaya hazırlanan Alışveriş ve Yaşam Merkezi HighWay, İndirim Panayırı ile start verdi. 15 Nisan tarihine kadar devam edecek olan İndirim Panayırı’nda mağazaların önüne kurulan çadırlarda ünlü markalarda indirim üstüne indirim fırsatı ile Alışveriş Merkezi ziyaretçileri indirim ve alışverişin keyfini çıkaracaklar. Bununla birlikte Nisan ayı HighWay’de yıldızlar geçidine sahne olacak. 8 Nisan’da Burcu Esmersoy, 15 Nisan’da Çağla Şikel ve 29 Nisan’da Ivana Sert, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik ve bakım konularında keyif dolu sohbetleriyle HighWay sahnesinde olacaklar. Sürprizin en büyüğü ise çocuklara! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21-22 ve 23 Nisan’da lisanslı çocuk etkinliği Playdoh ile çocuklar oyun hamurlarına diledikleri şekilleri vererek doyasıya eğlencenin tadını çıkaracaklar. Üstelik tüm bu etkinlikler ücretsiz.



