Haber: Kasım ŞAHİN
Geredeli vatandaşlar sabahleyin yataklarında kalktıklarında karla karlaştılar. İlçe halkı havaların ısınmasını beklerken, karla karşılaşınca şok oldular. İlçenin yüksek kesimlerinden kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, merkezde ise kar kalınlığı 5 santimetreye kadar çıktı.
Aralıklı olarak devam eden kar yağışı nedeniyle ilçedeki evlerin çatıları karla kaplanırken, araçlar ise kar altında kaldı. İlçede hala daha kar yağışının devam ettiği öğrenildi.
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