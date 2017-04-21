Haber: Kasım ŞAHİN

Geredeli vatandaşlar sabahleyin yataklarında kalktıklarında karla karlaştılar. İlçe halkı havaların ısınmasını beklerken, karla karşılaşınca şok oldular. İlçenin yüksek kesimlerinden kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, merkezde ise kar kalınlığı 5 santimetreye kadar çıktı.

Aralıklı olarak devam eden kar yağışı nedeniyle ilçedeki evlerin çatıları karla kaplanırken, araçlar ise kar altında kaldı. İlçede hala daha kar yağışının devam ettiği öğrenildi.