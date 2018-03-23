Haber: Ceylan Beykoz

İsmini Yunanca’da çevre sözcüğünün ilk harfi olan “π” simgesinden alan “pi” sonsuz basamaklı sabit bir sayıdır. İlk kez 1998 yılında San Francisco Exploratorium’da ünlü bir fizikçi olan Larry Shaw tarafından kutlanan Pi Günü, Türkiye’de ilk kez 2007 senesinde kutlanmıştır. Özel Nisan Koleji sosyal etkinlikler çerçevesinde öğrencilere matematiği sevdirmek, sosyal ilişkileri gerçekleştirmek ve bilgilendirmek amacıyla bir pi günü kutlaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu etkinliğin amacı derslerin yanı sıra öğrencilerin özgüvenini, bilgisini, insan ilişkilerini üst seviyelere çıkarmaktır. Öğrenciler kendi düzenledikleri yarışmalarla eğlenceli vakit geçirerek pi günü sayesinde güzel bir gün geçirdiler.



