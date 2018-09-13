Haber: S. Özge Yücel

Fiziki olarak tadilat kısımları dahil bütün eksikliklerini tamamladıklarını belirten Nisan Okulları kurucusu Serkan Ulutaş “Öğrenci kapasitesine göre oldukça iyi bir orandayız. Gün geçtikçe de taleplerle birlikte bu oran artmaya devam ediyor. Devlet okulunda öğrenime başlayıp daha sonra okulumuzu tercih eden öğrencilerimizde var. Kayıtlarımız dokuzuncu sınıflar dahil dönem içlerinde devam etmekte.

Anadolu Lisesi ve ortaokulda kayıtlarımız sürekli devam ediyor. Hemşire yardımcısı yetiştiren özel sağlık lisemizde de kayıtlarımız devam etmektedir. Ek puan alarak 2 yıllık kendi dallarındaki bölümlere yerleşmektedirler. Bu konuda herhangi bir zaman kısıtlaması yok sadece ilk ve ikinci dönemlerin bitmesine 3 hafta kala kayıt alamamaktayız. Onun dışında sene boyu kayıtlarımız devam etmektedir. Etütlerimiz, bireysel etütler, toplu sınıf etütleri, deneme sınavları, ek kaynaklar, gibi her şey en güzel şekilde seçildi. Müdürlerimiz branş ve rehber öğretmenlerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalıştılar. Kitap ve kaynak seçimlerini yaptılar. Her şey planlanmış bir şekilde eğitim öğretime başladık. İlk günden son zil sesi çalana kadar ders işlenmesi devam edecektir. Eksiği olan öğrencilerimiz bireysel etütlerle bu eksikliklerini tamamlayacaklar. En yüksek seviyede fayda sağlayacağımız bir sene olacağını düşünüyoruz” dedi.