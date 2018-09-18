Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan açılış töreninde konuşan Anadolu Lisesi Müdürü Mürvet Aşçıoğlu, “2018-2019 eğitim-öğretim yılı tüm okullarımıza, öğrencilerimize, velilerimize ve ulusumuza hayırlı olsun.

Sağlam bir eğitim bireyin ve ulusun yükselmesini sağlar. Okulumuzun amacı da ulusumuzu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracak bireyler yetiştirmektedir. Milletini ve vatanını seven, çalışkan, farkındalık sahibi, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyen, özgüvenli bireyler.

Hemşire yardımcısı yetiştiren “Sağlık Meslek Lisesi”nde öğrenciler ek puan alarak kendi alanlarında iki yıllık yüksekokullara yetiştirilmektedir. Tüm öğrencilerimize hafta içi ve hafta sonu etüt verilerek, derslerdeki başarılarının artması sağlanmaktadır. Ayrıca birçok sosyal etkinlikler yapılarak öğrencilerin özgüvenleri, insan ilişkileri geliştirilmektedir. Çok iyi yetişmek, çok mutlu ve çok başarılı olmak istiyorsanız, sizi;

“ÖZEL BOLU NİSAN SAĞLIK LİSESİ, ÖZEL BOLU NİSAN ANADOLU LİSESİ, ÖZEL BOLU NİSAN ORTAOKULU” na bekliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.