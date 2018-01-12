Haber: Semih Baykal

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de çeşitli organizasyonlarla kutlanmaya devam ediyor. Bu özel gün dolayısıyla Bolu Özel Nisan Sağlık Lisesi Müdürü Mürvet Aşçıoğlu, Anadolu lisesi Müdürü Esra Kaya ve 10’ncu sınıf öğrencileri Ferhat Tatar, İrem ile 6’ncı sınıf öğrencileri Ece Sarıkaya ve Arda Çetin gazetemizi ziyaretti. Ziyaret sırasında öğrenciler haberlerin yazımı noktasında, gazetenin hazırlanışı ve basım teknikleri konusunda bilgiler aldılar. Ziyaretten oldukça memnun kalan öğrenciler de, gazetemiz ve televizyon çalışanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.