HABER: AYSUN BEYKOZ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın Teknik Destek Programı kapsamındaki “Nitelikli Doğum Hizmetleri İle Sağlıklı Nesillere’’ Projesi Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol’un açılış konuşmalarının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Deniz Sayıner’in eğitimi ile devam etti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve destek alan Nitelikli Doğum Hizmetleri İle Sağlıklı Nesillere Projesi kapsamında, anne ve çocuk sağlığı alanında hizmet veren çalışanlardan oluşan ekibe eğitim hizmeti aldıklarını belirten Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, “3 gün sürecek eğitimler sonucunda ilgili birimlerde görev yapan ekibimiz bu alanda çok daha iyi işler başaracaklardır.” dedi.

Demirkol; “Sağlık tesislerimizde tüm kadınlara daha konforlu doğum yapmaları ve doğal doğuma teşvikin arttırılması ile sağlıklı nesillere sahip olmak için bu proje planlandı. Bildiğiniz üzere; Sağlık Bakanlığımız ülkemizde anne adaylarının normal doğum hakkını korumak, kaliteli doğum ortamlarını hazırlamak, normal doğumu yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırmıştır. Bolu ili olarak bu çalışmalardan yola çıkarak ilimizdeki anne adaylarına yönelik projemizi hayata geçirdik.” diyerek projenin doğuşunu anlattı.

Bolu ilinin “Anne Dostu Hastane, Altın Bebek Dostu İl ve Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım” olduğunu da hatırlatan Demirkol, tüm bu başarı unvanları ekiplerimizin fedakârca çalışmaları ile alınmıştır. Ben ekiplerimizin projeler ve eğitimler sonrasında daha pek çok başarıya imza atacaklarını düşünüyorum.” diyerek çalışanlarına teşekkür edip 3 gün sürecek eğitimde başarılar diledi.