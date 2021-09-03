NİYE BENDEN 100 TL ALDIN ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Kızdığınız ya da kırıldığınız birine nasıl ceza verirsiniz ? bir çok kişi bu soruya küserim onla konuşmam diyecek hatta daha ileri gidip kafasını kırarım gözünü şişiririm diyecekler de çıkabilir. Tabii bu arada hemen fiziksel şiddete karşı olduğumu belirtmek isterim. Küsmek konuşmamak bana hep vakit kaybı gibi gelir.

Bu yüzden bu tür durumlarda akıllıca ve kızdığınız kişinin vicdanına ve yüreğine oturan cezalar hep daha etkilidir. En azından ben hep öyle yapmayı tercih ederim. Bunu yapmam içinde bazen bir bakış bazen bir hareket yeterli olur. Onur niye cezalarla başladın ? sorularını duyar gibiyim. Korkmayın kimseye kızmadım kimseye kırılmadım yani başıma bir şey gelmedi sadece bir mail okudum.

O mailde anlatılan olayları İzin verirseniz isim vermeden paylaşmak istiyorum. Ancak önce konuyu daha iyi anlamanız için biraz empati yapmanızı isteyeceğim. Mesela görme yeteneğini kaybetmiş ve acelesi olan bir yolcusunuz ve zar zor durdura bildiğiniz bir taksiye biniyorsunuz.

İsteğinizde kısa mesafe bir yere gitmek. Tamam, gidelim diyor taksici 10 dakika içinde gedeceğiniz yere ulaşıyorsunuz. Yolculuk bitince borcum ne kadar diye soruyorsunuz taksici taksimetreye bakıyor 10 TL yazmış olduğunu görüyor. Size dönüp 10 TL diyor. Sizde pantolonunuzun ceplerini yokluyorsunuz bir cebinizden 10 TL çıkıyor diğer cebinizden 100 TL çıkıyor. İkisini de taksiciye uzatıp “Abi şunların içinde 10 TL olması gerek ben karıştırdım. Sen 10 TL alıver.” Diyorsunuz.

Taksici de aman canım nasıl olsa göremiyor beni nereden tanıyacak diyerek 10 TL yerine 100 TL alıyor. Görme yeteneğini kaybetmiş yolcuyu yani sizi indirip işine devam ediyor. “Ay onur anlatma dediğinizin ve taksiciye kızdığınızın farkındayım.” Ama maalesef bu olay yaşanmış ve görme yeteneği olmayan arkadaşımız karnı acıkıp yemek yediği yerde hesap öderken cebindekinin 100 TL değil 10 TL olduğunu fark etmiş.

Olayı bu kadarla bitti mi sandınız? Elbette bitmedi. Cebindeki paranın 10 TL olduğunu anlayan görme yeteneği olmayan arkadaşımız düşününce parayı taksicinin aldığını anlıyor. Taksiye bindiği yerdeki mağaza sahiplerine sorarak ve güvenlik kameralarını taratarak hiç üşenmeden bindiği taksinin plakasını ve şoförün ismini öğreniyor. Çok geçmeden o şoförü çalıştığı taksi durağına gidip. Karşısına dikiliyor.

Tabii taksi şoförü görme yeteneeği olmayan arkadaşı görünce hemen yaptığını hatırlıyor. Ama nasıl olsa benim yaptığımı anlayamaz diye bozuntuya vermemeye çalışıyor. Görme yeteneği olmayan arkadaşımız taksicini yanına yaklaşıp. Hatırladın değil mi? geçtiğimiz gün senin taksine binmiştim. Sana tek bir sorum var. Benden 10 TL isteyip inerken niye 100 TL aldın? Tabii bu sorudan sonra taksi şoförünün yüzü kıp kırmızı oluyor. Polise falan gider diye pardon bende karıştırmışım deyip cebinden 100 TL çıkartıp görme yeteneğini kaybetmiş arkadaşımıza uzatıyor.

Arkadaşımız şoförün uzattığı parayı almıyor. Cebinden küçük bir fotoğraf çerçevesi çıkartıyor Şoföre Ben senden para istemiyorum. O parayı bu çerçeveye koy ve çerçeveyi durağın bir köşesine as gördükçe yaptıkların aklına gelsin bir daha böyle şeyler yapma insanların zayıf yönlerinden faydalanmaya kalkma deyip arkasını dönüp taksiciden uzaklaşıyor. Yani bir anlamda o parayı almayarak taksiciye verebileceği en büyük cezayı veriyor.

Şimdi diyeceksiniz gözleri görmeyen biri bunları nasıl yapıyor diye soracaksınız? Valla araştırmak soruşturmak için illa gören 2 göze ya da duyan iki kulağa gerek yok. Unutmayın insan isterse ve bir şeye kafayı takarsa hele hele birinin vicdanına ceza kesmek isterse engeli ne olursa olsun bir şekilde bir yerde o ceza kesilir. Unutmayın İnsanları en çok rahatsız eden ve bir şeyler öğrenmelerini sağlayan cezalarda vicdanlara ve yüreklere kesilmiş olan cezalardır. O yüzden siz siz olun böyle durumlarda vicdanınızı rahatsız edecek ve ömür boyu vicdanınıza ve yüreğinize kazınacak hareketler yapmayın…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…