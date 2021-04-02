NİYE BÖYLE İNSANLAR YETİŞMİYOR ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Beni yakından tanıyanlar bilirler hafızam iyidir yani gördüklerimi, duyduklarımı, ne bileyim güzel kızların telefon numaralarını doğum günlerini pek unutmam bir kere söylendiğinde her şey hafızamdadır. Yani hanımlar bana şunu unuttun bunu unuttun diyemez. Farkındayım Böyle anlatınca yüzlerde hafif bir tebessüm oldu şaka bir yana çoğu zaman insanlar bu özelliği fark edince şaşırırlar. “ bunları nasıl hatırladın bir yere mi yazdın derler. “ bende gülümseyerek kafama yazdım derim.

Güçlü bir hafızam olmasının nedeni her şeyi sorarak ve araştırarak öğrenmeyi sevdiğim içindir. Düşünürseniz soru sorarak öğrendiğiniz bir bilgi tıpkı emek verilen dostluklar arkadaşlıklar gibidir kolay kolay unutulmaz. Bu yüzden hafızanızın güçlü olmasını istiyorsanız soru sormaktan bu niye böyle demekten çekinmeyin

Konu soru sormak olunca özellikle bugün sizlere sormak istediğim birkaç soru var izin verirseniz başlıyorum

Türkiye’de otistik sanatçılarımız ya da otizm teşhisi konulmuş başarılı insanlarımız var mı? “ şimdi böyle sorunca herkesin haklına Mucize Doktor dizisi gelecek ve Ali var diyecekler ama o bir dizi üstelik senaryosu güney Kore’den alanmış. Hem ben size dizi değil gerçek hayat diyorum. Düşünün bakalım Türkiye’de otistik sanatçılarımız ya da otizm teşhisi konulmuş başarılı insanlarımız var mı?

Ne o cevap veremediniz? Evet, Maalesef ülkemizde otizm teşhisi konulmuş başarılı olan insanlar yok denecek kadar az. Ülkemizde durum böyleyken dünyaya baktığımızda otizm teşhisi koyulan ve başarılarını dünyanın konuştuğu isimleri şöyle sıralayabiliriz

Albert Einstein – Bilim adamı ve matematikçi

Bill Gates – Microsoft kurucusu

Wolfgang Amadeus Mozart – Klasik Besteci

Steve Jobs – Apple’ın eski CEO’su

Şaşırdınız değil mi? çünkü şu anda bu isimler dünyaya yön veriyor da diyebiliriz. Peki, Türkiye’de otistik bireyler niye başarısız? Sorusunu incelemeye kalkarsak ben yine size yakın geçmişteki bir olayı anımsatmak istiyorum çünkü anlatacağım olay aslında her şeyi açıklıyor

Sene 2019 Aksaray’da bir okulda kaynaştırma sınıflarında eğitim alması gereken otistik öğrenciler diğer öğrencilerin veliler tarafından yuhalandı. Velilerin çocuklarımızdan farklı diyerek okul yönetimine şikâyet ettiği otistik öğrenciler okul yönetimi tarafından okulda ayrı bir sınıfa alınarak sınıfın kapısı kilitlendi.

Bu olay bile yaşadığımız ülkede insanların otizme bakış açısını anlatıyor. Aslında otizm hep bir engelmiş gibi algılanıyor. İncelendiğinde otizm bir engel değildir bir farklılık ve yaşam şeklidir. Otizmli bireyler sosyal hayatta insanlarla iletişim kurmakta zorlanır ancak eğitim aldıklarında bu sorunu büyük ölçüde aşabilirler. Biz galiba bu konuda hep eğitimi atlıyoruz. “Bu insan otistik bundan bir şey olmaz diyoruz.” O yüzdende bu ülkeden yukarıda saydığım isimler gibi bir kişi bile çıkmıyor.

Şimdi Onur bunları niye anlattı diye soruyorsunuz değil mi? Takvime bir bakın bu gün ayın kaçı? “İki nisan dünya otizm farkındalık günü” bu günü fırsat bilen bazı kişiler yine gidip otistik arkadaşlarımızla fotoğraf çektirip biz çok iyi anlaşıyoruz diye paylaşımlar yapacak televizyonlara çıkacaklar ancak her zaman olduğu gibi benim anlatmaya çalıştığım problemler konuşulmayacak tartışılmayacak ve sorunlar konuşulmadığı için çözümler üretilmeyecek

Bakın arkadaşlar lütfen bu konuları konuşmaktan, tartışmaktan, niye böyle diye sorgulamaktan çekinmeyin bu konuların çok dile getirirsek unutulmasına izin vermeyiz ve sorunların çözülmesini hızlandırmış oluruz. Ben inanıyorum eğer biz otistik arkadaşlarımıza ve ailelerine gerekli eğitimleri, gerekli fırsatları sunarsak, birazda bakış açımızı değiştirirsek, onların dezavantaj gibi görülen özelliklerini avantaja çevirebiliriz. Yani yukarıda saydığım isimler gibi sanatçılar, bilim insanları ve dâhiler yetiştirebiliriz. En önemlisi de yaşanan problemleri bir daha yaşamayız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – BOLÇİ’nin katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…