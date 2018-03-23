HABER:Semih Baykal

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde ikamet eden Irak uyruklu bir vatandaşın evinde hırsızlık olduğu ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hısızlık yapılan eve camdan girildiğini ve bir miktar para çalındığını belirleyen polis ekipleri, hırsızlık yapan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Ekipler, şüphelendikleri Irak uyruklu Yasır Khalid Jasim'i gözaltına alarak, emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yasir Khalid Jasim, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.