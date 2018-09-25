Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimiz Merkez ilçesinde 2018 yılı Nohut hasadı Yenicepınar Köyü’nde yapılan hasat ile sona erdi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde; ilimizde 40 üreticiye İl Özel İdaresi kaynaklarıyla dağıtımı yapılan nohudun hasadı sona erdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, nohudun Bolu topraklarını sevdiğini ve işçilik maliyetinin az olması sebebiyle kar oranının düşmediğini belirtti. İl Müdürü Murat, nohut hasadını yerinde incelerken, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 450 dekar nohut üreticilerimize dağıtılarak ekimi yapıldı. Mahalle ve semt pazarlarında üreticilerimiz ürünlerini tüketicilerle buluşturmaktadır. Nohut hasadı bitmek üzere, şu ana kadar 38 üreticimiz Nohut hasadını gerçekleştirdi' dedi.

Geçen yıla nazaran hava şartlarından dolayı alınan rekolte geçen yıla oranla %35düşük gerçekleşmiştir. Kilogram fiyatları 8-10 TL civarında olmakla beraber işçilik maliyeti az olduğu için bu para üretici açısından gayet iyi sayılabilir düzeydedir.

Nohut toprak isteği bakımından kanaatkâr ve kökleriyle havanın serbest azotunu toprağa bağlaması sayesinde sulu tarımın yapılmadığı arazilerimizde Hububat münavebesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Ayrıca; Nohut ekimini yaparak toprağın fiziksel yapısını düzelttiğimiz için toprağa organik maddede kazandırmış oluyoruz. Bu saydıklarım beraberinde tohum, gübre, ilaç gibi maliyetlerimiz de avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen Türkiye ortalaması 2018 yılı için 119 kg seviyelerinde iken ilimizde 170 kg ortalama verim elde edilmiştir. Buna ek olarak makine ile hasat yaptığımız için işçilik maliyeti de hasatta çok düşük kalmaktadır.

Adıyla, tadıyla, verimiyle Bolu topraklarını seven nohut bitkisi alternatif ürün sınıfından Bolu ile özdeşleşen ürün sınıfına doğru başarı ile yol almaya devam etmektedir. Üreticilerimize bereketi kazancı bol hasatlar dilerim” dedi.