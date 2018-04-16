Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, Bitkisel Üretim Şube Müdürü ve şube personeli, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü teknik personel, Yenicepınar Köyü’nden ve diğer komşu köylerden gelen üreticiler katıldı. Alternatif ürün çalışmaları kapsamında Yenicepınar Köyü Muhtarı Hasan Çetinkaya’ya ait, 20 dekar alanda Azkan ve Akça çeşidi nohut ekimi yapıldı.

Ekim öncesi açıklamalarda bulunan İl Müdürü İzzet Murat; “Amacımız arz açığı bulunan nohutta verim almak. Yenicepınar Köyü’nde muhtarımızın tarlasındayız. Valiliğimizin ve özel idaremizin destekleriyle il genelinde 4 ton nohutu üreticilerimize dağıttık. Nohuttaki amacımız ilimizde patatese alternatif yaratmak. Yoğun olarak ekimi yapılan patateste gözle görülür bir arz fazlası var. Talep de az olunca fiyatta haliyle düşüyor. Bu yıl da böyle bir sorun yaşadık. Burada patatese alternatif olabilecek ürünler denenmiş. Ücretsiz verilmiş ve iyi de verim alınmış. Bu sene de özel idarenin desteği ile tohumlar dağıtıldı. Nohut baklagil olarak arz açığımız olan, talep fazlamız olan dışarıdan ithal olarak getirttiğimiz yemeklik danegil, Bolu ilimizde olabilir. Burada inşallah beraber bunu başaracağız. Nasip olursa nohudun çıktığı, çimlendiği, belli aşamaya geldiği dönemde ve hasat döneminde de burada olarak nohutun Bolu’yla özdeşleşen ürünler arasında yer almasını sağlayacağız. Tarla günümüzü de inşallah burada yapacağız. Bizim beklentimiz buradan iyi bir verim alınması. Patatese alternatif derken, daha fazla gelir getirecek bir ürün diyoruz. Yoksa patates de önemli bir besin maddemiz.” İzzet Murat’ın ardından konuşan arazi sahibi ve Yenicepınar Köyü Muhtarı Hasan Çetinkaya, nohuttan iyi bir gelir almayı hedeflediklerini söyledi. Sonrasında ekiliş yapılırken ilgili teknik personel tarafından ekim aralığı, derinliği vb. teknik konularda incelemelerde bulunuldu.