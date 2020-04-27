Normal hayata ne zaman döneceğiz?

Haber: N: Halid Altundal

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik, virüsün ne zaman zirve yapacağını ve normal hayata dönebileceğimiz ile ilgili bilgiler verdi.

Virüsün yüzeylere bulaştıkça hastalık yapıcı mikrobun miktarı azalma göstereceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Çelik, “Takıntılı bir şekle getirmenin bir anlamı yok, oradan bulaşmaz. Giysilerden bulaştığına dair bir kanıt yok, ayakkabılardan bulaştığına dair bir kanıt yok. Virüsün burada bulunması ayrı bir şey bulaşıp hastalık yapması ayrı bir şeydir. İnsanlarımızın bu konuda tedirgin olmasına hiç bir sebep yok" dedi.

“SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İŞE YARIYOR”

Ülkemizde koronavirüs vaka sayısındaki düşüşün umut verici olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasının önemli bir etken olduğuna değinen Çelik diğer ülkelerin rakamlarını takip ettiklerini söyleyerek, “Tüm vakaların yüzde 31'i civarında Amerika'ya ait. Bu ciddi bir rakam. Türkiye 7'nci sırada şu an da. Türkiye'nin hem milyondaki vaka sayısı hem de milyondaki ölüm sayısı açısından bu ilk 7 ülke arasında en iyi olduğunu görüyoruz. Beklenen artış normal, zaten yedi günde iki katına çıkmasını bekliyorduk rakamların. Böyle giderse haftada bir iki katına çıkması normal gözüküyor. Ama bizim vaka sayımızın bu hafta biz ikiye katlamasından daha düşük seviyede olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ümit verici, yapılan bu sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinin oldukça işe yaradığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN PSİKOLOJİSİNİ DÜŞÜNMEK GEREK"

“Bu virüs insandan insana bulaşıyor” diyen Çelik açıklamasının devamında, “Bir kişide varsa diğerine geçiyor. Sıtmada gördüğümüz gibi sivrisinek aracılığı ile bulaşmıyor. Dolayısıyla yapmamız gereken en basit şey, enfeksiyon zincirini kırabilmek için iki insanın bir araya gelmesini önlemeye çalışmak. Başka insanların sokakta, kapalı alanlarda veya herhangi bir yerde bir araya gelmesini engellememiz gerekiyor bulaşı engellemeniz için. Bunu engellemenin en iyi yolu sokağa çıkmayı kısıtlamaktır. En güzeli insanların sokağa tamamen çıkmamasıdır. Ama bu insanların yaşamı ile bağdaşmayacak kadar zor bir durumdur. Evde hapis hayatı yaşıyorsunuz. Bu insanların hepsini bir yere kapatalım, ama bunların sadece bir vücuttan oluşmadığını bir ruhunun, bir psikolojisinin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ve şu anda bizimde gördüğümüz en önemli şey, psikolojilerinin çok bozulmaya başladığı. Bununda nedeni sürekli bu korku pompalanmasıdır zaten. Dolayısıyla yasaklamak mümkün ama öbür taraftan insanların psikolojisini düşünmek gerekiyor. Çünkü bu salgın bittiğinde geriye ne kalacak bize onu hesaplamak lazım” diye konuştu.

VİRÜS NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK?

Bilim Kurulu üyesi açıklamasında ayrıca virüsün ne zaman zirve yapacağı ve normal hayata döneceğimiz konusuna açıklık getirdi. Çelik konuyla ilgili olarak,"Haziran gibi bitmesini ön görüyorum. Bunun bilimsel kanıtı yok, öngörümüz bu şekilde. Pik yaptık mı Türkiye'de? Henüz yapmadık. Pik yapmak için henüz 1-2 hafta olduğu kanısındayım. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar. Bu süreci yayvan bir şekilde geçirmiş oluruz. Hem hastalık işgücümüz artmamış olur" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DİKKATLİ VE TEMKİNLİ DAVRANMAK GEREKİYOR”

İlhami Çelik açıklamasının sonunda ise Ramazan Bayramında dikkatli olunmasını vurgulayarak, "Salgının bitmeyeceğini öngörürsek şimdi ne yapıyorsak o zamanda aynısını yapmak gerekiyor. Bu tür bir bayram tebliğinde bulunmak akıllıca gözükmüyor. Çok dikkatli ve temkinli davranmak gerekiyor. Sosyal mesafe kuralına uymak gerekiyor. Şu aşamada bayramda bu virüs biter mi? Zor bir tarih, 23 Mayıs gibi denk gelecek. Bulaşıcılık açısından risk taşır. Temkinli olmak gerekiyor” dedi.