Normalleşme için geri sayım

Haber: N. HalidAltundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sonrası normalleşme adımlarını bayramdan sonra atılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında, millete olan sorumlulukları gereği, sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını belirterek, Ramazan ayının büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçtiğini aktardı.

“BAYRAM SONRASINDA KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE NORMALLEŞME ADIMLARINI ATIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında, aşı başta olmak üzere, salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun, zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşa destek paketleriyle el uzattıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen, sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah, onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye’yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi hâline nasıl getirdiysek, mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece-gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.