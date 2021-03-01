Normalleşme planı bu akşam açıklanacak

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından daha önce açıklanan yerinde karar dönemi bugün itibariyle başlıyor. Bu dönem kapsamında illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine göre geçiş kriterleri belirlenecek. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde değerlendirilecek.

100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' olarak dikkate alınacak. Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek. Kademeli normalleşme süreci ile ilgili detayların kabine toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor.

VALİLİKLERDEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Valilikler, Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamalarda, yüz yüze eğitimle ilgili kararların Pazartesi yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında netleşeceği belirtildi. Valilik açıklamalarında, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Koronavirüsle ilgili kademeli normalleşmenin detaylarının belirleneceği Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Alınacak kararlarla vaka sayıları aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre her ilde farklı tedbirler hayata geçirileceği düşünülüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 10:06