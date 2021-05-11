Normalleşmeye adım adım

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı için alınan tedbir kararları günlük vaka sayısına etkisini artırarak sürdürüyor. Son 10 günlük süreçte vaka sayıları 30 bin seviyesinden 15 bin seviyelerine kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan son tablolarda günlük vaka sayısı 15 binin altında seyretmeye başladı. Son olarak açıklanan 10 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 13 bin 604 vaka tespit edildi. Hasta sayısı bin 734 olarak belirlenirken vefat sayısı 282 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 14 bin vakaya karşılık ise 26 bin 653 kişi iyileşti.

Yeni açıklanan tablolarda günlük vaka sayısında başlayan düşüş eğilimi hasta ve vefat sayılarına da yansımaya başladı. Tabloda vefat ve hasta sayılarında da düşüşlerin başlaması umut veren gelişme oldu. Salgın yeniden kontrol altına alınmaya başlarken gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Salgının son durumunun masaya yatırılacağı toplantıda vaka, hasta ve vefat sayılarına göre bir değerlendirme yapılarak yeni kararlar alınacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada 17 Mayıs itibariyle başlatılacak normalleşme adımları kararları alacaklarını bildirmişti.