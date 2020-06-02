Normalleştikçe çoğalıyoruz

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde normalleştirmeye gireceğini açıklamasının ardından, kısıtlamalara rağmen birçok vatandaş sokaklara çıktı. İlimizde havanın yağmurlu soğuk olmasına rağmen özellikle İzzet Baysal Caddesi gençlerle doldu.

Kısıtlamaların 0-18 yaş ve 65 yaş ile üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı olmasına karşın, kısıtlamalar çerçevesinde 20 yaşın 18’e indirilmesinin ardından, özellikle gençler hiçbir sosyal mesafeye dikkat etmemesi gözlerden kaçmazken, cafe ve lokantaların da sosyal mesafe kurallarına uyarak, servis yapma fırsatını bulunca masalar da dolup taştı. Ama bazı lokantaların da gençler gibi sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.