‘Nostaljik tramvay Ata’ hizmete girdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye binasından Bolu Valiliği’ne kadar bizzat sürdüğü nostaljik tramvayı ‘ATA’yı vatandaşlara tanıttı.

‘Nostaljik tramvay Ata’ hizmete girdi

Tanju Özcan’ın 2009 seçimlerinde adayken vaat ettiği nostaljik tramvay sonunda yola çıktı.

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Tamamen elektrikle çalışan Ata isimli tramvay, Bolu Belediye ve Valilik binaları arasında İzzet Baysal Caddesi boyunca saat 10.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

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İzzet Baysal Caddesi’nde bizzat vatmanlığını yaparak Bolululara tanıtan Özcan, “özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın işine çok yarayacağını düşünüyorum. Nostaljik tramvay birçok şehirde bulunuyordu. Bolu’muza da kazandırmış olduk. Bir de uygun zamanlarda alımını gerçekleştirdiğimiz için bize ekonomik olarak maliyetsiz oldu” ifadelerini kullandı.

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16 saatlik şarj ömrü bulunan tramvay, kesintisiz olarak 2 ay hizmet verdikten sonra caddenin tadilata girmesiyle kendi yoluna kavuşacak.

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