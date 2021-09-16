Noter huzurunda kuralar çekildi

Haber: C. Kutay Aykan

Binlerce kişinin beklediği İŞKUR vesilesiyle Milli Eğitime Bağlı kurumlarda çalışmak üzere temizlik personeli kuraları bugün çekildi. Kura saat 14.00’da İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor salonunda, Bolu’nun 6.noteri Tahsin Aykanat’ın huzurunda kura tarafsız bir şekilde kuralar çekildi. Merkez ilçeden 876 başvuru yapıldı, toplamda Bolu’nun ilçelerinden yapılan başvuru sayısı 1344 olarak açıklandı. Bin 344 kişinin içinden sadece 135 asil ve 155 yedek olmak üzere toplamda 290 kişinin kurada ismi okundu. Merkez ilçeden ise sadece 72 asil ve 77 yedek olmak üzere toplamda 149 kişi seçildi.

Kura sonrası aileler büyük sevinç yaşadı.