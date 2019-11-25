Noter masrafları kredi kartıyla ödenebilecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Noter masrafları kredi kartıyla ödenebilecek

Haber: Aysun BEYKOZ

Noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacaklarını bildiren Gül, satış bedelinin, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturulmasının düşünüldüğünü kaydetti.

Abdülhamit Gül, "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini de sağlayacağız" diye konuştu. Bakan Gül’ün bu açıklamasının ardından noterler bankalara müracaat ederek pos cihazı talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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