Noterler de nöbet sistemi

Haber: Kasım ŞAHİN

Bakan Gül, vatandaşlara hizmet vermek için noterler de, eczacılar gibi nöbet sistemine gireceğini belirterek; “Bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan'dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" ifadelerini kullandı.