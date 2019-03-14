Noterler de nöbet sistemi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,nöbetçi noterlik hizmetini 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz açıklamasında bulundu. Bundan böyle noterlerde eczacılar gibi hafta nöbet sistemine geçerek vatandaşa hizmet verecek.

Noterler de nöbet sistemi

Haber: Kasım ŞAHİN

Bakan Gül, vatandaşlara hizmet vermek için noterler de, eczacılar gibi nöbet sistemine gireceğini belirterek; “Bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.

Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Türkiye Noterler Birliği ile vardığımız mutabakat çerçevesinde uygulamaya 6 Nisan'dan itibaren başlayacağız. Bu tarihten itibaren bütün illerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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