“Notla değerlendirme kararı gözden geçirilmelidir!”

Haber: N. Halid Altundal

Uzaktan eğitimin devam ettiği ortaokullarda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere birinci dönem notları ders içi etkinlikler ve ödevler üzerinden verilmesi kararlaştırıldı. Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram yazılı bir basın açıklaması yaparak konuyu eleştirdi. Bayram uygulamanın liselere geçiş sisteminde mağduriyet yaratacağını belirterek öğretmenler ve velilerin karşı karşıya bırakılacağına dikkat çekti.

“ADALETSİZ DURUMLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLACAKTIR”

Bayram yaptığı açıklamada, “Malum olduğu üzere Bakanlığın aldığı karar uyarınca ortaokullarımızda öğrencilerimizin birinci dönem notları, (yapılmışsa) yazılı sınavları, yazılı sınav yapılmamışsa canlı ders etkinliklerine katılım ve proje ödevleri üzerinden değerlendirilecektir. Ancak bu karar ivedilikle gözden geçirilmelidir. Çünkü bu uygulama, ‘Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ne göre öğrenci alacak liselere geçiş sürecinde çok adaletsiz durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bilindiği üzere liselere geçişte öğrencilerin yerleştirilmesinde adres, yaş ve okula devam gibi kriterlerin yanında en önemli belirleyici bir diğer unsur da Temel Eğitim Başarı Ortalaması’dır. Ancak geride bıraktığımız süreçte okullarımızın bir kısmı yüz yüze sınav yapmış, bir kısmı ise henüz sınav yapmadan tekrar uzaktan eğitime geçilmiştir. Bakanlık gelinen durumda yapılan yazılı sınavların geçerli olacağını, yazılı yapılmayan ya da yapılan yazılıya girmeyen öğrenciler için ise ders etkinliklerine katılım ve proje ödevlendirmeleri üzerinden puanlamanın yapılacağını duyurmuştur” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZ VELİLERLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILMAMALIDIR”

Birçok öğretmenin söz konusu kararın yüz yüze sınav yapılan öğrencilerin cezalandırılması olarak gördüğünü belirten Bayram açıklamasının devamında, Yazılı sınavlar ya her öğrenciye yüz yüze yapılmalıydı (ki, bu mümkün olmadı) ya da yapılan yazılı sınavlar da dikkate alınmamalıdır. Öte yandan, doğal olarak, derse katılım ve proje ödevi yoluyla belirlenecek ders notları objektif olmaktan uzak olacaktır. Bunun yanı sıra uzaktan eğitime erişim sorunu yaşayan öğrencilerimizin durumu da bir başka tartışma ve adaletsizlik konudur. Özellikle lise yerleştirmeleri bakımından, öğretmenlerimizin kanaat kullanarak vereceği bu notlar, öğretmenleri gereksiz tartışmaların içine çekmek için gerekçe olacaktır. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin adalet duyguları sarsılmamalı, öğretmenlerimiz özellikle velilerle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Örnek vermek gerekirse bugün Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce ortaöğretim okul müdürlerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Cemil Sarıcı'nın notla değerlendirme yapılırken öğrencilerin mağdur edilememesi gerektiği tavsiyesini, 80'den düşük not vermemelerini dayatarak okul Whatsapp gruplarında paylaşan okul müdürleri süreci daha da karmaşık hale getirmektedir. Elbette ki öğretmenlerimiz öğrencilerimizi bu olağanüstü koşullarda asla mağdur etmeyecektir. Fakat bazı Okul müdürlerinin bu ve benzeri durumlarda takındıkları buyurgan ve işgüzar tavır, tahmin ediyoruz ki ne Bakanlığın ne de İl Millî Eğitim Müdürlüğünün tavrı değildir” ifadelerini kullandı.

Bayram son olarak ise belirttiği gerekçeler doğrultusunda Bakanlık tarafından kararın gözden geçirilmesi ve ortaokullarda da liselerde olduğu gibi 1. dönem notlarının yüz yüze eğitime geçildiğinde belirlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.