NRP Eğitimi sona erdi

Haber: Gönül Olutürk

Ülkemizde doğumda gelişebilecek yeni doğan ölümlerini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda yenidoğana eli değen herkesi hedefleyen “Neonatal Resüsitasyon Programı” kapsamında 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında ilimizde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı ) Eğitimi başarı ile tamamlandı.

İlimizde 2018 yılında 3 defa , 2019 yılı içerisinde ise ilkini gerçekleştirilen “Yenidoğan Canlandırma Eğitimi”ne toplam 49 sağlık personeli katıldı. 3 gün süren eğitimin açılışında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yönetim ekibinin hazır bulunurken Bolu İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Emin Demirkol bir konuşma yaparak programının önemine dikkat çekti. Demirkol’un konuşmasının ardından kurs sorumlusu hemşire Suna Kaymaz da programı tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Verilen eğitimin ardından katılımcılara teorik ve uygulama sınavı yapıldı. 49 katılımcı eğitimin sonunda yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavdan başarılı bir şekilde geçti ve sertifika almaya hak kazandı.

Bolu İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve yönetim ekibi tarafından katılımcılara sertifikaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Tören Kurs Sorumlusu Hemşire Suna Kaymaz'ın eğitimin süreci ve sonuç raporunu anlattığı kapanış sunusuyla ve NRP Eğitimcilerine teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

NRP (YENİDOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMI EĞİTİMİ ) HAKKINDA

Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23’ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin uterus dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, çalışan sağlık personelin yenidoğan resüsitasyonu konusunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir.

Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri v.s. eğitilmiştir. “Yenidoğana eli değen herkesi” hedefleyen bu programın, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümlerini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir.