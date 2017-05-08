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08 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • NTP + KOM + PÖH = MÜTHİŞ UYGULAMA

    Türkiye genelinde başlatılan uyuşturucu uygulaması Bolu’da büyük yankı yarattı. NTP, KOM, PÖH oluşan 98 kişilik polis ekibi şehrin dört bir yanında muhteşem bir uygulama yaptı. Uygulamada 1 kişi gözaltına alındı.

    08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:16
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    NTP + KOM + PÖH = MÜTHİŞ UYGULAMA
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    Haber: Kasım ŞAHİN
    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadele adı altında geniş çaplı ikinci dalga uygulama için bir kez daha düğmeye baştı. Bolu’da saat 18.00 ila 20.00 saatleri arasında Karaçayır Parkı, Atatürk Orman Parkı, İzzet Baysal Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde Narkotim Polisi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Polis Özel Harekat Timinden oluşan 98 polis uygulama yaptı. 
    Bolu halkına büyük güven veren uygulamada umumi açık yerler, eğlence merkezleri, kahvehaneler, şüpheli şahıslar ile metruk binalar didik didik arandı. Uygulamada Polis Özel Harekat Timlerine Bolu halkı yoğun ilgi gösterdi. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapılan uygulamada GBT sorgulaması yapılan 1 kişi direnç göstermesine rağmen gözaltına alınarak Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Genelinde, Başlatılan, Uyuşturucu, Uygulaması

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