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03 Nisan 2018 Salı
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    • Nüfus cüzdanını değiştirecekler dikkat!

    Nüfus cüzdanı değiştirme, yenileme ve kayıp işlemlerinde Nüfus Müdürlükleri’nin alacağı ücretler 2 Nisan itibariyle değişti.

    03 Nisan 2018 Salı 16:07
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    Nüfus cüzdanını değiştirecekler dikkat!
    Haber: Aysun Beykoz

    Konu ilgili Bolu Valiliği’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

    “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Başvuru esnasında Nüfus Müdürlüklerinde tahsilatı yapılan değerli kağıt bedellerinin 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığının anlaşma yaptığı aşağıdaki banka şubeleri ile PTT Şubelerine yatırılarak alınacak dekontla birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

    02 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerinin iş yükü artacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için iş ve işlemleri ile ilgili olarak Alo 199 çağrı merkezinden ve www.nvi.gov.tr adresinden randevu aldıktan sonra anlaşmalı bankalara değerli kağıt ve harç bedellerini yatırdıktan sonra Nüfus Müdürlüklerine gelmeleri uygun olacaktır.

    Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bedelleri

    Süresi İçinde yapılan doğum bildirimleri: Ücretsiz,

    Değiştirme ve Yenileme bedeli: 18,50TL

    Yeni Kimlik katlını Kaybedenler: 37,00 TL' yi

    Ekli listedeki banka şubeleri veya PTT şubelerine yatırarak alacakları dekontla birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edecektir,

    TC Kimlik Kartı Ücreti İçin Anlaşmalı Bankalar

    1-AKBANK T.A.Ş.

    2-AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

    3-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

    4-ALTERNATİF BANK A.Ş

    5-ANADOLU BANK

    6-ARAP TÜRK BANKASI A.Ş

    7-CITI BANK A.Ş 8-DENİZBANK A.Ş.

    9-BURGAN BANK A.Ş.

    10-FİBABANKA A.Ş.

    11-FİNANSBANK A.Ş.

    12-HSBC BANK A.Ş.

    13-ICBC TURKEY BANK A.Ş.

    14-ING BANK A.Ş.

    15-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

    16-ODEA BANK A.Ş.

    17-ŞEKERBANK T.A.Ş.

    18-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

    19-TURKISHBANK A.Ş.

    20-TURKLAND BANK A.Ş.

    21-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

    22-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

    23-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

    24-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

    25-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

    26-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

    27-VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

     28-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

    29-VERGİ DAİRESİ 30-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.”

    Anahtar Kelimeler: Nüfus, Cüzdanı, Değiştirme, Yenileme, Kayıp

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