Nüfus kaydını aldırmayanlar dikkat!

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Gerede’de yaşadığı halde çeşitli sebeplerden dolayı Gerede Nüfusuna kayıtlı olmayanlar, köy, belde veya başka bir şehrin nüfusunda olup Gerede’de yaşayanların basit sebepler ve ihmal etmeleri nedeni ile ilçe nüfus mevcudundan daha az çıkmaktadır. Bu sebeple Gerede, Kamu Kaynaklarından daha az pay almaktadır. Belediye Hizmetlerinde kullanılan İller Bankası Payı, Nüfusa göre verildiği için hak edilenin altında pay almakta.

GEREDE’DE YAŞIYORSAK, YAŞADIĞIMIZ ŞEHRE KATKIMIZ OLSUN.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri dolayısıyla ikametgâhını köy ve ilçelere aldıranlar nedeniyle aylık yaklaşık 100.000 TL gelir kaybı yaşayan Gerede Belediyesi, belediye sınırları içerisinde ikamet etmelerine rağmen farklı yerlerde ikametgâhı bulunanlara önemli bir uyarıda bulundu. Gerede Belediye Başkanlığından yapılan duyuruda, “Gerede Merkezde oturup adresleri merkez dışında bulunan su abone sahiplerinin tespiti halinde belediye meclis tarifesince belirlenen su ücretlerinin yüzde 30 fazlası cezai olarak ödemek zorunda kalacaktır. Bu durumdan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ikametgâhlarını Gerede merkeze taşıması rica olunur” denildi.

Ayrıca MERNİS Sistemi sayesinde Gerede’de yaşadığınız halde köy, belde veya başka bir şehrin nüfusunda olup olmadığınız artık tarafımızca tespit edilebilmektedir. 31.12.2019 Salı gününe kadar kayıtlarını İlçe Nüfus Müdürlüğüne Bildirmeyenler Hakkında “5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68/1-C Maddesi gereğince ‘Adres Bildiriminde Bulunmama’ durumunda ve ‘Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak’ durumunda İdari Para Cezası Uygulanacaktır.”