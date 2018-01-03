Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili Bolu Valiliğinde şu açıklama yapıldı; “ Kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 02.01.2018 tarihinden itibaren hafta içi mesai saatleri dışında öğlen 12.30-13.30 ile akşam 17.30-19.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”