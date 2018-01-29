Haber: Aysun Beykoz

Yeni düzenlemeyle birlikte pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüğüne verilmesinden dolayı şu anki mevcut birimin yetersiz kalacağından nüfus müdürlüğünün yeni yerine taşınacağını duyuran Bolu Valiliği, yeni yerinin Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Cad.No:26 adresine 03-04 Şubat 2018 Cumartesi Pazar günü taşınacağını belirtti. Ayrıca İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye başlayıncaya kadar vatandaşların acil işlemlerini TC Kimlik Kartı, Doğum, Mavi kart, Tanıma, Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Diğer Adres Kaydı, Çok Dilli Belge işlemlerini İlimize bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde yaptırabileceklerini belirtti.