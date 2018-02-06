Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yerine taşınarak, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Yıllardır Bolu Valiliği giriş katında vatandaşlara hizmet veren Nüfus Müdürlüğü, Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi No: 26’da (Aile ve Sosyal Politikalar- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski hizmet binası) Bolulu vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda Nüfus Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına giden Bolu Valisi Aydın Baruş, müdürlüğün yeni binasında incelemelerde bulundu. İl Nüfus Müdürü Orhan Arslan tarafından karşılanan Vali Baruş, müdürlüğün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak hem çalışanlarla sohbet etti, hem de kurumu gezerek yeni binada çalışan nüfus personeline kolaylıklar diledi.