Nüfus Müdürlüğünün 2019 istatistikleri

Haber: N. Halid Altundal

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2019 istatistiklerine belli oldu. Açıklanan verilere göre Nüfus Müdürlüğünde 3 bin 469 doğum, 2 bin 733 ölüm işlemi yapıldı. Öte yandan evlenme ve boşanma sayısı ise dikkat çeken bir diğer istatistik. Buna göre 2019’da bin 799 evlenme gerçekleşirken, 537 boşanma oldu. Verilere göre boşanma oranı yüzde 30 olarak belirtildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında ise evlenme sayısı 12, boşanma sayısı ise 24 artmış durumda.

KİMLİK, PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ

İl Nüfus Müdürlüğü verilerinde ayrıca kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi alanlar da yer aldı. Açıklanan verilere göre 2019’da 66 bin 635 kişi kimlik, 7 bin 240 kişi pasaport, 24 bin 662 kişi ise sürücü belgesi aldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl İl Nüfus Müdürlüğüne ad-soyad değişikliği için 262 kişinin başvuruda bulunduğu; başvurulardan 232’sinin kabul, 30’unun ise reddedildiği bildirildi.