HABER:Aysun Beykoz

Nüfus İl Müdürlüğü’nün yaptığı yazılı açıklama ise şu şekilde: “30.06.2018 ve 01.07.2018 tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını/Kimlik Kartını kaybeden adaylara Geçici Kimlik Belgesi düzenlemek üzere İlimiz Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 2 personelle açık bulundurulacaktır.

Nüfus Cüzdanını/Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın belirtilen tarihlerde Geçici Kimlik Belgesi almak üzere Nüfus Müdürlüğüne gelirken Nüfus Cüzdanını kaybedenler 18,50 TL yi, yeni tip kimlik kartını kaybedenler 37 TL yi https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığının hesabına yatırarak 1 adet biyometrik fotoğrafla müracaat etmeleri durumunda adaylara Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecektir.

YKS sınavına girecek adaylarımızın mağdur olmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle duyurulur.”