Nüfus personeline özel eğitim

Uşak, Bolu, Kırıkkale, Sinop ve Mardin illeri ile eş zamanlı olarak ilimizde de gerçekleştirilen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personeli eğitim programına katılım yüksek düzeyde gerçekleşti. Program, Biyometrik Veri Sistemi, Nüfus Digital Arşiv, Adres Kayıt sistemi, Alo 199 İletişim Merkezi, e-Devlet Uygulamaları, Konsept Nüfus Müdürlükleri başta olmak üzere yapılan yeniliklerin anlatıldığı bir tanıtım

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 5 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ve İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde görevli personele yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programının vatandaş odaklı etkin hizmet anlayışına önemli katkı sağlayacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sosyal medya ve iletişim, nüfus hizmetlerinde dijital dönüşüm, konsept nüfus müdürlüğü uygulamaları ile vatandaş odaklı etkin hizmet anlayışı gibi konuları kapsayan eğitim; perrsonelin daha nitelikli hizmet vermelerine katkı sağlayacak.