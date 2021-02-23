Nüfusa oranla en çok aşı Bolu’da

Haber: N. Halid Altundal

314 bin 800 nüfusu olan ve Türkiye’de nüfusa oranla en düşük vaka bulunan illerden biri olan Bolu’da toplam nüfusun yüzde 14’ünden fazlasına korona virüsü (Covid-19) aşısı vuruldu. Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 5 milyon 897 bin 342 kişiye 1. doz, 1 milyon 115 bin 66 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 6 milyon 982 bin 413 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde en çok 1. doz ve 2. doz aşılama yapılan illerden birisi olan Bolu’da aşı yapılan toplam insan sayısı 41 bin 101 oldu. Bu sayı nüfusun yüzde 14’undan fazlasına denk geliyor.

Aşılama programının başlamasının ardından 40 binden fazla vatandaşa Covid-19 aşısı yapıldı. Karadeniz'de nüfusa oranla en çok aşı yapılan il Bolu olurken, Düzce’de 32 bin 130, Karabük’te 27 bin 713 kişi aşılandı.