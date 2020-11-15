Nüfus’tanEKPSS mesaisi

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün, 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavı dolayısı ile Pazar günü açık olacağı belirtildi.

Nüfus’tanEKPSS mesaisi


Haber:Erdal Tanrıverdi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınavın 15 Kasım Pazar günü yapılacağı hatırlatılarak, “ÖSYM Başkanlığınca 15 Kasım tarihinde EKPSS sınavı yapılacaktır. Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için ‘Sınava Giriş Belgesi’ ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilebilmesi için ÖSYM Başkanlığının Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının yapılacağı sınav Merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 15 Kasım Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak” denildi.

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