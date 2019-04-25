Nüfusumuzun yarısı kadar büyükbaş hayvan var

Özel Haber: Birol ERTUNÇ

2018 yılında ilimizde ne kadar büyükbaş, küçükbaş, tek tırnaklı hayvan, kedi ve köpek ile kovan sayıları belirlendi. Edinilen bilgilere göre il genelinde 130 bin 745 adet büyükbaş, 130 bin 927 küçükbaş hayvan, 754 adet tek tırnaklı hayvan, 15 bin 604 adet kedi-köpek ve 17 bin 331 adet bal kovanı ile tavuk, ördek, hindi olmak üzere 86 bin 700 adet ise kanatlı hayvan yetişiyor.

İl genel nüfusunun 311 bin 810 olmasına karşın, 0.42 kişiye bir büyükbaş baş hayvan, 5 kişiye ise 2 büyükbaş hayvan düşlüm oluyor. 2019 yılında ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda artış olması bekleniyor.