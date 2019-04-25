Nüfusumuzun yarısı kadar büyükbaş hayvan var

Bolu Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporuna göre ilimizde 130 bin 745 adet büyükbaş hayvan bulunuyor. 311 bin 810 nüfusu bulunan ilimizde bir kişiye bile bir büyükbaş hayvan düşmüyor.

Nüfusumuzun yarısı kadar büyükbaş hayvan var

Özel Haber: Birol ERTUNÇ

2018 yılında ilimizde ne kadar büyükbaş, küçükbaş, tek tırnaklı hayvan, kedi ve köpek ile kovan sayıları belirlendi. Edinilen bilgilere göre il genelinde 130 bin 745 adet büyükbaş, 130 bin 927 küçükbaş hayvan, 754 adet tek tırnaklı hayvan, 15 bin 604 adet kedi-köpek ve 17 bin 331 adet bal kovanı ile tavuk, ördek, hindi olmak üzere 86 bin 700 adet ise kanatlı hayvan yetişiyor.

İl genel nüfusunun 311 bin 810 olmasına karşın, 0.42 kişiye bir büyükbaş baş hayvan, 5 kişiye ise 2 büyükbaş hayvan düşlüm oluyor. 2019 yılında ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda artış olması bekleniyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yağmur ve soğukta kutlama!
Yağmur ve soğukta kutlama!
  1. Bolu

banner129