Nüfusumuzun yüzde 13,8’inin aşılaması bitti

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele ilimiz Bolu genelinde yapılan denetim faaliyetleri ve aşılama çalışmaları ile birlikte aralıksız sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen öncelik listesine göre devam eden aşılamalarda ülkemizde toplam aşı sayısı 13 Nisan itibariyle 19 milyonu geçti. 19 milyon 100’den fazla aşı yapılan ülkemizde toplam aşının 11 milyon 440 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken, 7 milyon 680 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.

BOLU’DA NÜFUSUN YÜZDE 13,8’İNİN AŞILAMASI BİTTİ

İlimiz Bolu’da ise 13 Nisan itibariyle yapılan toplam aşı sayısı 104 bini geçti. Aşıların 60 bin 300’den fazlası 1. doz olarak, 43 bin 700’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. Yapılan aşı sayıları göz önüne alındığında ise TÜİK 2020 verilerine göre 314 bin 802 nüfuslu ilimizde nüfusumuzun yüzde 19,1’inden fazlasının 1. doz aşısı yapıldı. Nüfusumuzun yüzde 13,8’inin aşısı ise tamamlandı.

VAKA TABLOSUNDA SON 10 GÜN

Öte yandan Mart ayı normalleşme adımları ile birlikte hızlı bir yükselişe geçen koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları korkutan seviyelerde çıkmaya devam ediyor. 12 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosuna göre ülkemizde son 24 saatte 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. 243 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerken 41 bin 218 vatandaşımız ise iyileşti. Açıklanan günlük tablolara göre 3-12 Nisan 2021 tarih aralığındaki son 10 günde günlük ortalama vaka sayısı 50 bin 327, ortalama vefat sayısı 229, ortalama iyileşen sayısı ise 31 bin 316 olarak belirlendi.