Nüfusumuzun yüzde 14,1’i yaşlı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda yüzde 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında yüzde 8,2 iken, 2020 yılında yüzde 9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

İLİMİZDE YAŞLI NÜFUS

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, ilimiz Bolu’da 2020 yılında 44 bin 287 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfusumuz içindeki oranı ise yüzde 14,1 olarak belirlendi. Yaşlı nüfusun 19 bin 627’sini erkek nüfus, 24 bin 660’ını ise kadın nüfus oluşturdu.

ORTANCA YAŞIMIZ 37,0

Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı ortanca yaş olarak kabul edilmekte. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş ülkemizde, 2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 oldu. Ortanca yaş, ilimiz Bolu’da ise 2020 yılında 37,0 olurken erkeklerde 36,0; kadınlarda 37,9 olarak gerçekleşti.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 9,5’İ YAŞLI

Verilere göre, Nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9,5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 33,5 ile Monako, yüzde 28,5 ile Japonya ve yüzde 22,9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

YAŞLI NÜFUS EN FAZLA SİNOP’TA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Kastamonu, yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,6 ile Hakkari, yüzde 4,0 ile Şanlıurfa izledi. Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, ülkemizde 2020 yılında 5 bin 780 oldu.

KADINLAR 3,3 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre, Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu. Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,0 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 16,3 yıl, kadınlar için 19,6 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.