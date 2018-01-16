Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu merkez ve ilçe hastanelerine 2017 yılında vatandaşlar en çok solunum sistemi hastalıkları, kalp ve damar sitemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, Üriner sistem hastalıkları, gebelik ve kas-iskelet sistemi hastalıklarından dolayı hastanelere müracaatta bulundular. Yine 2017 yılında 1 milyon 845 vatandaş şifa bulmak ve tedavi olmak için hastanelere akın etmiş.

HANGİ HASTANEYE KAÇ KİŞİ MÜRACAAT ETTİ

Hastanelere yapılan hasta sayıları is şu şekilde açıklandı; İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi: 396.336, İzzet Baysal Devlet Hastanesi 1.113.695, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi: 54.846, İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 64.454, Gerede Devlet Hastanesi 169.714, Mudurnu Devlet Hastanesi 45.687 Olmak Üzere Detayları

YATAN HASTA

Gerede Devlet Hastanesi: 1.074, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 19.188, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.438, Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 1.520, İzzet Baysal Devlet Hastanesi: 21.059 olmak üzere toplam: 48.279 hasta yatarak tedavi gördü.