Haber;ESRA ÖZTÜRK

Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, yaptığı açıklamada, eski bir Osmanlı kasabası olan beldelerine, turizm alanında son yıllarda büyük yatırımların yapıldığını belirtti. Beldenin, konaklama tesisleri verilerine göre 2017 yılında yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Özdemir, beldeye gelen tatilcilerin, termal tesislerden faydalandığını, göl ve ormanlarda yürüyüş yaparak büyük şehirlerin streslerini attıklarını kaydetti.

Özdemir, yeni yılda ziyaretçi sayısının iki kattan fazla artarak 90-100 bin olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.