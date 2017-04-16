Haber: BMA

Sümer, Gölyüzü, Sağlık Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede şubesi bulunan NUHMAR’ın, ‘’yüksek kalite, düşük fiyat ve Bolu’nun yerel marketi’’ sloganıyla Bolu’da marketler zincirinin 12. şubesi, düzenlenen organizasyon ile hizmete girdi. Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde (Siteler Camii Altı) vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen organizasyonda NUHMAR’ın Karaçayır Şubesi dualarla açıldı. Açılışa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, yapılan çeşitli gösteriler küçük – büyük herkesin ilgisi çekti.