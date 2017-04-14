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14 Nisan 2017 Cuma
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    • NUHMAR, 12. Şubesini Karaçayır’da Açıyor

    Kaliteli, uygun fiyatları ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile market sektöründe öncü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen NUHMAR’ın yeni mağazası açılışa hazırlanıyor.

    14 Nisan 2017 Cuma 16:04
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    NUHMAR, 12. Şubesini Karaçayır’da Açıyor

    Haber: BMA

    Güler yüzlü hizmet anlayışı ile kalitede öncü olan NUHMAR, ‘’yüksek kalite, düşük fiyat ve Bolu’nun yerel marketi’’ sloganıyla Bolu’da büyümeye devam ediyor. Hizmet alanını genişleten NUHMAR 12. Şubesini  bu gün Karaçayır’da açıyor. Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde (Siteler Camii Alt Sokağı) bulunan yeni şubenin açılışı bu gün yapılacak. Yapılan açıklamada açılışa tüm Bolu halkının davetli olduğu belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Kaliteli, Uygun, Fiyatları, Güler, Yüzlü

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