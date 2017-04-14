Haber: BMA

Güler yüzlü hizmet anlayışı ile kalitede öncü olan NUHMAR, ‘’yüksek kalite, düşük fiyat ve Bolu’nun yerel marketi’’ sloganıyla Bolu’da büyümeye devam ediyor. Hizmet alanını genişleten NUHMAR 12. Şubesini bu gün Karaçayır’da açıyor. Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde (Siteler Camii Alt Sokağı) bulunan yeni şubenin açılışı bu gün yapılacak. Yapılan açıklamada açılışa tüm Bolu halkının davetli olduğu belirtildi.