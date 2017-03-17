Haber: BMA

Güleryüzlü hizmet anlayışı ile kalitede öncü olan NUHMAR, ‘’yüksek kalite, düşük fiyat ve Bolu’nun yerel marketi’’ sloganıyla Bolu’da büyümeye ve yenilenmeye devam ediyor. Sektörde öncü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve Sümer Mahallesi’nde bulunan mağazasını yenileyen NUHMAR, 2 katlı mağazasını hizmete açtı. Önümüzdeki aylarda diğer mağazalarında yenileneceği müjdesini veren İbrahim Erdini, “Ülke ekonomisinin hızla büyüdüğü bir dönemde, NUHMAR ciddi ve cesur adımlarla ekonomiye değer katarak büyümektedir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de NUHMAR olarak vatandaşlarımıza hizmet vermek adına daha çok çalışacağız ve büyüyeceğiz. Amacımız, kaliteli ürün ve uygun fiyat politikasıyla Bolu halkına hizmet etmektir’’ diye konuştu.